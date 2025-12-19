Mulheres brigam em plataforma de trem em SP, e criança agride uma delas com tapas
Confusão só terminou com a chegada de agentes de segurança da CPTM, na Estação da Luz
Duas mulheres foram flagradas em uma briga na plataforma da linha 11-Coral, na Estação da Luz, da CPTM, no centro de São Paulo, por volta das 16h desta quinta-feira (19).
Imagens às quais a Agência RECORD teve acesso mostram as mulheres se agredindo na plataforma, com o trem parado, enquanto outros passageiros tentam separar a confusão.
Durante a briga, é possível ver uma criança dando tapas em uma das mulheres. Em seguida, a mesma menina recolhe objetos pessoais que caíram no chão.
As duas envolvidas foram levadas para o meio da plataforma por outros usuários. Segundos depois, elas voltam a discutir e se agredir. A confusão só terminou com a chegada de agentes de segurança da CPTM.
Em nota, a companhia afirmou que três passageiras se desentenderam no interior de um trem da Linha 11-Coral e que, ao desembarcar na estação da Luz, iniciaram uma briga.
A equipe de segurança foi acionada e conteve as envolvidas, que foram encaminhadas à Delegacia do Metropolitano (DELPOM) para registro da ocorrência.
As imagens são da página @walterpaparazzoo.
