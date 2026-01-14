Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Vídeo: funcionária de padaria assaltada em SP corre atrás de suspeito

Assalto a padaria na rua Oscar Freire, em SP, teve reféns e troca de tiros

São Paulo|Do R7

  • Google News

Um assalto a padaria terminou em troca de tiros na rua Oscar Freire, em São Paulo, nesta quarta-feira (14)

  • assalto
  • sao-paulo-cidade
  • policia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.