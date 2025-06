Cadela fica com cabeça presa em roda de caminhão e é resgatada pelos bombeiros

Uma cadela que ficou com a cabeça presa em uma roda de caminhão foi salva pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás nesta quarta-feira (25). Os bombeiros usaram uma espécie de alicate para cortar a roda e livrar o animal. O episódio ocorreu em Aparecida de Goiânia.



O incidente aconteceu no pátio de uma oficina mecânica localizada na Vila Maria. De acordo com os bombeiros, o animal é de estimação dos proprietários da oficina e costuma circular livremente pelo local.



Segundo os bombeiros, a cachorra enfiou a cabeça pelo vão da roda e ficou presa. A peça, de metal pesado, causou ferimentos no pescoço da cadela, que apresentava respiração ofegante e sinais de sofrimento.



