Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cavalo na contramão bate de frente com motociclista em Curitiba (PR); veja vídeo

Cena inusitada foi registrada por motorista; ninguém ficou ferido com gravidade

News das 19h|Do R7

  • Google News

Um acidente inusitado entre um cavalo e um motociclista chamou a atenção em Curitiba, no Paraná, nesta sexta-feira (20). Na cena — registrada por um motorista — um homem, montado no cavalo, estava galopando na contramão quando um motociclista entrou com tudo na rua e colidiu com o animal. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com gravidade.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • curitiba
  • animais
  • acidente-de-transito
  • motociclista

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.