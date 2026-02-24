Cavalo na contramão bate de frente com motociclista em Curitiba (PR); veja vídeo

Um acidente inusitado entre um cavalo e um motociclista chamou a atenção em Curitiba , no Paraná, nesta sexta-feira (20). Na cena — registrada por um motorista — um homem, montado no cavalo, estava galopando na contramão quando um motociclista entrou com tudo na rua e colidiu com o animal. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com gravidade.



