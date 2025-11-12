COP30: multidão invade cúpula do clima, provoca tumulto e deixa ferido

Gritando furiosamente, os manifestantes exigiam acesso ao complexo da ONU , onde milhares de delegados de países de todo o mundo participam da cúpula climática da ONU deste ano.

Alguns agitavam bandeiras com slogans reivindicando direitos à terra ou carregavam cartazes dizendo "nossa terra não está à venda".

Nato, um líder indígena da comunidade Tupinamba, disse à Reuters que os indígenas estavam revoltados com o desenvolvimento em curso na floresta. "Para nós, é um momento de revolta, de indignação, é um momento em que nós, indígenas, sentimos a derrota do nosso território na pele."

Seguranças empurraram os manifestantes e usaram mesas para bloquear a entrada. Uma testemunha da Reuters viu um segurança sendo levado às pressas em uma cadeira de rodas, com a mão na barriga.

As imagens são da agência Reuters.