Operação do Gaeco da BA prende quatro suspeitos de terem ligações com facção

O MPBA (Ministério Público da Bahia), por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais), deflagrou a segunda fase da operação "Premium Mandatum", com o objetivo de desarticular uma das maiores facções do país. Nesta nova etapa, o foco foi a "asfixia financeira", ou seja, a apreensão de bens e bloqueio de valores ligados ao grupo. Ao todo, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 44 milhões.