Pássaro ‘pescador’ usa pão como isca e surpreende internautas; entenda o comportamento

A cena de um pássaro “pescando” de maneira inusitada chamou a atenção nas redes sociais durante esta semana. No vídeo gravado por um grupo de amigos, a ave pousa na beira de um lago no Bosque dos Buritis, em Goiânia (GO) e arremessa um pedaço de pão na água como isca para atrair um peixe. Após esperar pacientemente, o plano dá certo e o animal consegue fisgar a presa. O comportamento engenhoso do “pássaro pescador” viralizou, e internautas se perguntam: será que isso é comum entre as aves?