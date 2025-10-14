Prefeito de Ananindeua viaja em jatinho de empresa com contrato de R$ 39 milhões junto à prefeitura

O prefeito de Ananindeua (PA), Dr. Daniel Santos (PSB), aparece em vídeos embarcando com a família em um jatinho particular pertencente a uma empresa que recebeu R$ 39,2 milhões dos cofres municipais em 2025.



As imagens, obtidas pelo R7, mostram o embarque e o desembarque do grupo na aeronave de matrícula PP-OLY, no último sábado (11). Registros da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) apontam que o avião pertence à Lucena Infraestrutura Ltda., operada pela Norte Ambiental Gestão e Serviços Ltda.



