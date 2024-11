Vídeo: Avião da Força Aérea Brasileira cai em Natal

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) caiu em Natal, no Rio Grande do Norte, na tarde desta terça-feira (22). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da instituição. O caça F-5M estava participando de um treinamento, e o piloto conseguiu realizar o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso, antes da queda. Ele foi atendido e passa bem