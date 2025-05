Vídeo: Operação desarticula organização criminosa com atuação em Feira de Santana

A Polícia Federal, o Ministério Público da Bahia e a Secretaria de Segurança Pública do estado cumpriram, nesta quarta-feira (28), quatro mandados de busca e apreensão contra policiais militares suspeitos de destruir provas digitais relacionadas a uma investigação sobre o jogo do bicho. Segundo informações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais), a organização criminosa estaria envolvida em lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais.