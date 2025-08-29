Logo R7.com
Aneel anuncia que setembro terá bandeira vermelha patamar 2, mesmo nível de agosto

Nesse patamar, conta de luz tem cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos

Economia|Do Estadão Conteúdo

  • Aneel anuncia bandeira vermelha patamar 2 para setembro, com cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h consumidos.
  • Especialistas estavam divididos entre manter a bandeira vermelha 2 ou reduzir para bandeira vermelha 1.
  • Condições hidrológicas desfavoráveis exigem maior acionamento de usinas termelétricas, aumentando os custos de geração.
  • Previsões de chuva em 2024 pioraram, resultando em bandeira vermelha desde junho, com aumento para patamar 2 em agosto.

SP - ENEL REAJUSTE / CONTA DE LUZ - ECONOMIA - A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta última terça-feira (01), o Reajuste Tarifário Anual de 2025 da Enel Distribuição São Paulo, concessionária responsável pela energia na capital e em 23 cidades da Grande São Paulo. São atendidas 8 milhões de residências, ou seja, cerca de 18 milhões de pessoas, que representam um consumo de energia elétrica e atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 22,01 bilhões. A decisão resultará em um aumento na conta de luz dos consumidores paulistas. 02/07/2025 - Foto: ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Aneel anunciou bandeira tarifária vermelha patamar 2 para setembro ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 2.7.2025

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (29) a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro, o que representa uma cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos. É o mesmo nível do mês de agosto.

Especialistas do setor elétrico estavam divididos entre apostas de manutenção da bandeira vermelha patamar 2 e a redução à bandeira vermelha 1, com cobrança adicional de R$ 4,46 por 100 KWh.

Dos cinco diferentes cenários traçados pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), três apontavam para acionamento da bandeira vermelha 2, e dois apontavam bandeira vermelha 1.

A Aneel voltou a mencionar que as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas, abaixo da média, não estão favoráveis para a geração de energia. Com isso, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, que têm maiores custos de geração.


O ano de 2024 foi encerrado com bandeira tarifária verde na conta de luz, mas, desde fevereiro, houve uma piora nas expectativas de chuva. Em junho foi acionada a bandeira vermelha patamar 1, seguindo o mesmo nível no mês seguinte. Em agosto houve elevação para o patamar 2.

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) verifica vários cenários hidrológicos de longo prazo para identificar eventual queda no volume de chuvas e no nível de reservatórios, sempre tentando prever os impactos e minimizar os riscos de uma crise hídrica.


O nível de aversão ao risco reflete diretamente na formação de preços de energia, o chamado Preço de Liquidação das Diferenças. Quanto maior o cenário de risco para o sistema, mais o preço tende a subir.

Na prática, isso indica maior despacho de termoelétricas e, na ponta, o acionamento de bandeiras tarifárias com custos adicionais para os consumidores.

