Aneel anuncia que setembro terá bandeira vermelha patamar 2, mesmo nível de agosto
Nesse patamar, conta de luz tem cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (29) a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro, o que representa uma cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos. É o mesmo nível do mês de agosto.
Especialistas do setor elétrico estavam divididos entre apostas de manutenção da bandeira vermelha patamar 2 e a redução à bandeira vermelha 1, com cobrança adicional de R$ 4,46 por 100 KWh.
Dos cinco diferentes cenários traçados pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), três apontavam para acionamento da bandeira vermelha 2, e dois apontavam bandeira vermelha 1.
A Aneel voltou a mencionar que as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas, abaixo da média, não estão favoráveis para a geração de energia. Com isso, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, que têm maiores custos de geração.
O ano de 2024 foi encerrado com bandeira tarifária verde na conta de luz, mas, desde fevereiro, houve uma piora nas expectativas de chuva. Em junho foi acionada a bandeira vermelha patamar 1, seguindo o mesmo nível no mês seguinte. Em agosto houve elevação para o patamar 2.
O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) verifica vários cenários hidrológicos de longo prazo para identificar eventual queda no volume de chuvas e no nível de reservatórios, sempre tentando prever os impactos e minimizar os riscos de uma crise hídrica.
O nível de aversão ao risco reflete diretamente na formação de preços de energia, o chamado Preço de Liquidação das Diferenças. Quanto maior o cenário de risco para o sistema, mais o preço tende a subir.
Na prática, isso indica maior despacho de termoelétricas e, na ponta, o acionamento de bandeiras tarifárias com custos adicionais para os consumidores.
