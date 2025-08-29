Aneel anuncia que setembro terá bandeira vermelha patamar 2, mesmo nível de agosto Nesse patamar, conta de luz tem cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos Economia|Do Estadão Conteúdo 29/08/2025 - 17h48 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Aneel anuncia bandeira vermelha patamar 2 para setembro, com cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h consumidos.

Especialistas estavam divididos entre manter a bandeira vermelha 2 ou reduzir para bandeira vermelha 1.

Condições hidrológicas desfavoráveis exigem maior acionamento de usinas termelétricas, aumentando os custos de geração.

Previsões de chuva em 2024 pioraram, resultando em bandeira vermelha desde junho, com aumento para patamar 2 em agosto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Aneel anunciou bandeira tarifária vermelha patamar 2 para setembro ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 2.7.2025

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (29) a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro, o que representa uma cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos. É o mesmo nível do mês de agosto.

Especialistas do setor elétrico estavam divididos entre apostas de manutenção da bandeira vermelha patamar 2 e a redução à bandeira vermelha 1, com cobrança adicional de R$ 4,46 por 100 KWh.

Dos cinco diferentes cenários traçados pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), três apontavam para acionamento da bandeira vermelha 2, e dois apontavam bandeira vermelha 1.

A Aneel voltou a mencionar que as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas, abaixo da média, não estão favoráveis para a geração de energia. Com isso, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, que têm maiores custos de geração.

‌



O ano de 2024 foi encerrado com bandeira tarifária verde na conta de luz, mas, desde fevereiro, houve uma piora nas expectativas de chuva. Em junho foi acionada a bandeira vermelha patamar 1, seguindo o mesmo nível no mês seguinte. Em agosto houve elevação para o patamar 2.

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) verifica vários cenários hidrológicos de longo prazo para identificar eventual queda no volume de chuvas e no nível de reservatórios, sempre tentando prever os impactos e minimizar os riscos de uma crise hídrica.

‌



O nível de aversão ao risco reflete diretamente na formação de preços de energia, o chamado Preço de Liquidação das Diferenças. Quanto maior o cenário de risco para o sistema, mais o preço tende a subir.

Na prática, isso indica maior despacho de termoelétricas e, na ponta, o acionamento de bandeiras tarifárias com custos adicionais para os consumidores.

