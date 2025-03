BC determina exclusão de chaves Pix de pessoas e empresas com pendência na Receita Federal Novas medidas devem tornar mais difícil para ‘golpistas’ manterem chaves Pix com nomes diferentes dos armazenados na Receita Economia|Do R7, em Brasília 06/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h38 ) twitter

Medidas foram publicadas nesta quinta Bruno Peres/Agência Brasil

Com o intuito de aumentar a segurança e combater fraudes no Pix, o Banco Central determinou nesta quinta-feira (6) que chaves de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal sejam excluídas. Com isso, CPFs com situação cadastral “suspensa”, “cancelada”, “titular falecido” e “nula” e CNPJs com situação cadastral “suspensa”, “inapta”, “baixada” e “nula” não poderão ter chaves Pix registradas na base de dados do BC.

“Com as novas medidas, será mais difícil para os golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal”, diz o texto.

Para garantir que os participantes do Pix cumpram as novas regras, o BC irá monitorar periodicamente a conduta dos participantes, podendo aplicar penalidades para aquelas instituições que apresentem falhas nesse processo”, diz o texto.

A verificação de conformidade deverá ser efetuada sempre que houver uma operação envolvendo uma chave Pix, como um registro, uma alteração de informações, uma portabilidade ou uma reivindicação de posse.

*Em atualização