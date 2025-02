Pix por aproximação passa a funcionar a partir de 28 de fevereiro

A função do Pix por aproximação passará a funcionar a partir do dia 28 de fevereiro. O serviço permite a realização de transações por aplicativos de carteira digital sem a necessidade de abrir o plataforma do banco .



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (12), o especialista em crimes digitais Flávio D’Urso comentou os avanços na segurança da modalidade. “Foi necessário adequar a funcionalidade, criando barreiras, limitações, geolocalizações para transferências maiores, para que pudesse haver maior segurança na utilização do Pix. Ainda acho um pouco arriscada a questão de que você tem que abrir a sua conta bancária para fazer uma transferência via Pix”, diz D’Urso.