Brasil registra superávit de US$ 2,5 bilhões na 4ª semana de abril No ano, exportações totalizam US$ 103,3 bi e importações, US$ 86,3 bi; saldo positivo é de US$ 17 bi e corrente de comércio de US$ 190 bi Economia|Do R7, em Brasília 28/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Balança comercial registrou superávit de US$ 2,5 bilhões em abril de 2025 Rodrigo Trajano / Antaq

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,5 bilhões e corrente de comércio (soma do valor das exportações e importações) de US$ 11,9 bilhões na 4ª semana de abril de 2025. As exportações alcançaram US$ 7,2 bilhões e importações totalizaram US$ 4,7 bilhões.

Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira (28), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Em abril, as exportações somam US$ 26 bilhões e as importações US$ 19 bilhões, com saldo positivo de US$ 7 bilhões e corrente de comércio de US$ 45 bilhões.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No ano de 2025, as exportações somam US$ 103,3 bilhões e as importações totalizam US$ 86,3 bilhões, com saldo positivo de US$ 17 bilhões e corrente de comércio de US$ 190 bilhões.

‌



Comparativo Mensal

As médias das exportações até a 4ª semana de abril deste ano (US$ 1,530 bilhão) em comparação com a de abril de 2024 (US$ 1,379 bilhão), houve crescimento de 11,0%.

Já nas importações, houve crescimento de 12,1% na comparação entre as médias até a 4ª semana de abril de 2025 (US$ 1,115 bilhões) com a do mês de abril do ano passado (US$ 995,29 milhões).

‌



Exportações e importações por setor e produtos

No acumulado até a 4ª semana de abril, as exportações de 2025, comparando com abril do ano passado, o desempenho dos setores pela média diária foi o seguinte:

• Crescimento de US$ 39,15 milhões (10,7%) em Agropecuária;

‌



• Crescimento de US$ 110,67 milhões (16,6%) em produtos da Indústria de Transformação;

• Queda de US$ 2,38 milhões (-0,7%) em Indústria Extrativa.

Desempenho das importações:

• Crescimento de US$ 3,62 milhões (14,5%) em Agropecuária;

• Crescimento de US$ 130,58 milhões ( 14,7%) em produtos da Indústria de Transformação;

• Queda de US$ 14,25 milhões (-19,5%) em Indústria Extrativa.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp