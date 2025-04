China avalia isentar importações de produtos médicos dos Estados Unidos, diz agência

A China estuda isentar importações de produtos farmacêuticos, equipamentos médicos e substâncias químicas industriais dos Estados Unidos, segundo informações da agência Bloomberg. A atual alíquota estabelecida pelo governo chinês é de 125%, atingida após o tarifaço de Donald Trump .



Nesta semana, o presidente americano afirmou que um acordo com o país asiático poderia reduzir “substancialmente” as tarifas, mas não zerá-las. Pequim nega que um diálogo entre as duas nações esteja em andamento.