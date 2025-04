Bolsas nos Estados Unidos registram piores índices desde renúncia de Nixon, em 1970 Segundo a imprensa norte-americana, o S&P 500 teve uma queda de 7,9% desde 20 de janeiro Internacional|Do R7 28/04/2025 - 13h39 (Atualizado em 28/04/2025 - 13h58 ) twitter

Tarifas em produtos americanos e chineses começaram a valer nesta quarta Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

As ações da bolsa de valores nos Estados Unidos registraram os piores índices desde 1970, quando o mercado reagiu negativamente às medidas do então presidente Richard Nixon, que acabou renunciando. Segundo a imprensa norte-americana, o S&P 500 teve uma queda de 7,9% desde 20 de janeiro.

Dados da CFRA Research apontam que, em média, o S&P 500 sobe 2,1% nos primeiros 100 dias de qualquer presidente, em dados de anos pós-eleitorais de 1944 a 2020. Em contrapartida ao cenário atual, o S&P 500 havia avançado 3,7% assim que Donald Trump assumiu a presidência. O resultado positivo se deu devido à confiança do mercado em que Trump traria cortes de impostos e desregulamentação.

Entretanto, a bolsa começou a apresentar sinais de instabilidade após o presidente promover promessas de campanha que não foram bem recebidas pelos investidores, aponta o jornal norte-americano CNBC.

O anúncio de tarifas recíprocas a diversos países piorou o cenário no mercado. Em abril, o S&P 500 despencou, perdendo 10% em dois dias e entrando brevemente em território de baixa.

Desde o início do atual mandato, Trump tem aplicado tarifas sobre as importações de diferentes produtos, gerando tensão diplomática com os principais aliados dos EUA e desencadeando uma guerra comercial, por exemplo, com a China.

