BTG Pactual compra ações de dono do Banco Master em negócio de R$ 1,5 bilhão

BTG Pactual comprou ativos pertencentes a dono do Banco Master Reprodução/Instagram/@btgpactual

O BTG Pactual anunciou nesta terça-feira (27) a compra de uma série de ativos pertencentes a Daniel Vorcaro, empresário que controla o Banco Master. O negócio envolve imóveis, créditos, participações em empresas e ações listadas na bolsa, totalizando cerca de R$ 1,5 bilhão.

Entre os ativos adquiridos estão participações nas empresas Light (LIGT3) e Méliuz (CASH3). O BTG comprou:

56,5 milhões de ações da Light, equivalentes a 15,17% da empresa;

7 milhões de ações da Méliuz, o que representa 8,12% do capital, adquiridas por meio de um fundo de investimento.

“A operação, com perspectiva de um valor financeiro global de cerca de R$ 1,5 bi, foi acompanhada e anuída pelo Banco Central do Brasil e pelo Fundo Garantidor de Crédito — FGC, tendo o Controlador do Master o compromisso de disponibilizar os recursos para o Master”, informou o BTG Pactual.

Em comunicado enviado ao mercado, o BTG Pactual disse que a operação não inclui nenhuma participação da instituição no Banco Master, nem em empresas ligadas a ele.

‌



Ou seja, o BTG não está comprando o Master, apenas ativos que pertencem pessoalmente Daniel Vorcaro.

“Ressalta-se que a Operação não inclui qualquer participação societária do BTG Pactual no Master ou em qualquer sociedade por este detida, controlada ou veículos de investimento que integrem o seu conglomerado prudencial, tampouco teve quaisquer destes como contraparte”, frisou o BTG.

‌



O fechamento do negócio ainda depende da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Assim que houver avanços, o BTG informou que fará as comunicações necessárias ao mercado.

Negócio com o BRB

O Banco Master está envolvido em uma negociação com o BRB (Banco de Brasília).

‌



Em março deste ano, o Conselho de Administração do BRB anunciou a intenção de adquirir 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do Banco Master.

