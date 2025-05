Conselho e associações divulgam carta de confiança na expansão do BRB ao Banco Master Comunicado destaca número de clientes e lucro líquido do banco, que ultrapassou R$ 1,8 bi entre 2019 e 2022 Brasília|Do R7 03/05/2025 - 19h53 (Atualizado em 03/05/2025 - 20h03 ) twitter

Edifício sede do BRB, em Brasília Paulo H. carvalho/Agência Brasília - 31.10.2019

O Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentáel e Estratégico do DF), associações e sindicatos divulgaram neste sábado (3) uma carta em defesa da expansão do BRB (Banco Regional de Brasília).

O texto destaca resultados do banco, como a ampliação de clientes e o lucro líquido alcançado entre 2019 e 2022, que ultrapassou R$ 1,8 bilhão.

A carta também cita projeções de crescimento de investimentos e defende a proposta que envolve o Banco Master — ligada a um acordo de compra da instituição finnceira.

“Essa união complementar resultará em um banco mais robusto, competitivo, diversificado e preparado para impulsionar, ainda mais, o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal”, afirma trecho da carta.

Entre as justificativas, o documento atrela que a ampliação da instituição financeira traz possibilidades de crescimento, geração de negócios e novos investimentos. O documento foi assinado pelas seguintes entidades:

CODESE-DF – Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal

ADEMI-DF – Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal

SINDUSCON-DF – Sindicado da Construção Civil do Distrito Federal

ASBRACO-DF – Associação Brasiliense de Construtores

SINDARCOM-DF – Sindicato das Indústrias de Artefatos, Cimentos, Concretos e Mármores do Distrito Federal.

Leia a íntegra da carta:

CARTA ABERTA EM APOIO AO CRESCIMENTO DO BRB.

O Banco de Brasília (BRB) tem se consolidado, nos últimos 6 anos, como uma das instituições financeiras mais eficientes e inovadoras do país. Desde 2019, o BRB passou por uma profunda transformação, alcançando resultados expressivos em diversas frentes: crescimento financeiro, expansão nacional, compromisso social e apoio ao setor produtivo do Distrito Federal.

Nesse período, o BRB multiplicou sua base de clientes, que passou de 600 mil para quase 9 milhões de pessoas, em todos os estados do Brasil e no exterior. Seu lucro líquido recorrente ultrapassou R$ 1,8 bilhão entre 2019 e 2022, permitindo o repasse de mais de R$ 770 milhões em dividendos ao Governo do Distrito Federal, recursos que retornam à sociedade na forma de investimentos em saúde, educação, mobilidade e infraestrutura.

Além dos números, o BRB tem sido um parceiro direto da população. Atuou com firmeza durante a pandemia, apoiando o setor produtivo e contribuindo para a construção do Hospital Acoplado de Samambaia, com mais de 100 leitos. Também gerenciou programas sociais essenciais, como o Prato Cheio, Cartão Gás, Cartão Creche e outros, que garantiram dignidade a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. No transporte público, através de sua expertise tecnológica e organizacional, transformou o sistema de bilhetagem, facilitou o acesso de estudantes, idosos e pessoas com deficiência aos modais urbanos, promovendo mobilidade e inclusão social.

Esse desempenho mostra que é possível aliar resultado financeiro com o compromisso público. O BRB é, hoje, uma ferramenta moderna de desenvolvimento e fomento regional, que gera empregos, apoia o empreendedorismo, financia projetos de infraestrutura e construção além de devolver lucros para o Distrito Federal. Ou seja, se transformou em uma poderosa ferramenta de desenvolvimento para a nossa capital.

Diante disso, as entidades signatárias desta carta manifestam publicamente seu apoio ao crescimento do BRB, seja por meio de expansão orgânica ou por fusões e aquisições, aí incluída a recente proposta envolvendo o Banco Master. Essa união complementar resultará em um banco mais robusto, competitivo, diversificado e preparado para impulsionar, ainda mais, o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. Mais do que crescer, trata-se de ampliar a capacidade de servir a população do Distrito Federal, gerar bons negócios, atrair investimentos e criar novas oportunidades de desenvolvimento da nossa Cidade.

Lembramos aqui que essa operação deverá ser autorizada pelo Banco Central do Brasil, a Autarquia Federal que é a guardiã do sistema financeiro nacional e conhecida pela credibilidade e seriedade no tratamento de sua missão.

Dessa forma, reafirmamos nossa confiança no BRB como um agente transformador da realidade econômica e social do Distrito Federal. Um banco público forte, moderno e eficiente que é patrimônio da sociedade — e sua expansão deve ser motivo de orgulho para todos nós.

Brasília, 03 de Maio de 2025

