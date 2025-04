Casa Branca nega pausa em tarifas comerciais e bolsa brasileira segue instável Com rumores de uma possível interrupção, as bolsas ao redor do mundo, incluindo do Brasil, registraram, por pouco tempo, um alívio Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 07/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h48 ) twitter

Tarifas anunciadas por Trump vem gerando instabilidade global José Cruz/Agência Brasil

O governo do presidente norte-americano Donald Trump negou que estaria considerando pausar as tarifas comerciais recíprocas. Com rumores de uma possível interrupção, as bolsas ao redor do mundo, incluindo do Brasil, voltaram a subir pouco antes de 12h, mas logo retornaram a registrar perdas. O índice Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores brasileira, a B3, por exemplo, marcava 125.161,36 pontos às 11h07. Em meio aos boatos, o índice saltou para 128.100,16.

Na quarta-feira (2), Trump anunciou um novo pacote de tarifas comerciais recíprocas sobre diversas nações, incluindo o Brasil. Em alguns casos, a medida entrou em vigor no sábado (5) e estipula uma linha de base de 10% nas taxas, que vai atingir países como Brasil, Costa Rica e Turquia. Entretanto, nações como China, Vietnã, Suíça e África do Sul foram penalizados com tarifas maiores, de até 46%.

As tarifas comerciais anunciadas por Trump aumentaram o cenário de incerteza global, gerando maior tensão entre as principais potenciais mundiais. Nesta segunda-feira (7), as bolsas da Europa e Asia amanheceram com quedas contínuas, atingindo um dos piores patamares já registrados.

Nas redes sociais, o perfil criado por Trump para “desmentir fake news” repostou uma entrevista concedida pelo Diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, à Fox News e disse que a pausa não vai ocorrer.

A ampliação das tarifas e a onda de demissões nos EUA aumentam a preocupação do mercado com uma possível recessão. Especialistas entendem que, caso as políticas de Trump falhem, os EUA podem sofrer uma desaceleração do crescimento econômico e pressionar a inflação das demais nações, o que poderia causar um desequilíbrio na economia global.

Nos Estados Unidos, é o terceiro dia consecutivo que a bolsa americana registra grandes perdas. Além dos rumores, Trump ameaçou aplicar uma segunda tarifa adicional de 50% a China em consequência da retaliação feita pelo país. Na sexta-feira (4), o governo chinês anunciou que vai taxar em 34%, mesmo índice estabelecido por Trump, produtos importados dos EUA.

