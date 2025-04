Pela primeira vez na história, FAB abre vagas para mulheres na Infantaria São 50 vagas destinadas a candidatos de ambos os sexos; processo seletivo será composto por provas e inspeção de saúde Brasília|Do R7, em Brasília 07/04/2025 - 11h31 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h37 ) twitter

São 50 vagas no total, destinadas a candidatos de ambos os sexos Sgt Johnson Barros/Agência Força Aérea/Arquivo

A FAB (Força Aérea Brasileira), pela primeira vez em sua história, abriu vagas para mulheres na especialidade de Infantaria na AFA (Academia da Força Aérea), em Pirassununga (SP), para o ano de 2026. As inscrições começam nesta segunda-feira (7) e vão até o dia 28 deste mês.

O processo seletivo é composto por Provas Escritas (língua portuguesa, língua inglesa, matemática, física e redação), Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, Procedimento de Heteroidentificação Complementar (para candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas a pessoas negras) e Validação Documental.

A candidata deve ser voluntária e estar ciente de todas as condições previstas nas instruções específicas do exame. Para ser habilitada à matrícula no curso, a candidata não pode ter menos de 17 anos, nem completar 23 anos até 31 de dezembro de 2026. Também é necessário ter concluído o Ensino Médio até a data da Concentração Final do Exame, além de cumprir outras exigências previstas no edital.

Mulheres na FAB

Em 1996, um grupo de mulheres ingressava pela primeira vez como Cadetes Intendentes na AFA. Em 2021, após 25 anos de serviço, elas foram promovidas ao posto de Coronel Intendente da FAB. Já em 2003, ingressaram as primeiras Cadetes Aviadoras na AFA. Atualmente, elas ocupam o posto de Major. Entre as integrantes da primeira turma, está a Major Aviadora Joyce de Souza Conceição, primeira mulher a assumir o Comando de uma Unidade Aérea em janeiro deste ano.

