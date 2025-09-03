CNA defende agro brasileiro e nega práticas desleais de comércio em audiência nos EUA Em Washington, entidade apresentou dados sobre etanol, tarifas e preservação ambiental para reforçar legalidade das exportações Economia|Do R7, em Brasília 03/09/2025 - 12h25 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CNA defendeu o agro brasileiro em audiência nos EUA, negando práticas desleais de comércio.

A diretora Sueme Mori destacou a competitividade do setor baseada em recursos naturais e inovação.

A entidade já havia apresentado argumentos sobre tarifas, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

CNA reforçou a importância da relação comercial com os EUA e manifestou disposição para diálogo construtivo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Manifestação ocorreu durante audiência pública nos EUA Tomaz Silva/Agência Brasil - Arquivo

A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) defendeu nesta quarta-feira (3), em Washington, nos Estados Unidos, a competitividade do agro brasileiro no mercado internacional e negou acusações de práticas desleais de comércio contra o país norte-americano.

A manifestação ocorreu durante audiência pública sobre a Seção 301 da Lei de Comércio americana, que permite apurações de supostas práticas discriminatórias e, em caso de confirmação, a aplicação de sanções unilaterais.

“Acabamos de participar da audiência pública promovida pelo USTR. Viemos defender os produtores e o agro brasileiro, destacando a importância do Código Florestal para o país e o respeito do produtor à legislação. E trouxemos outras evidências de que o crescimento do setor foi feito seguindo as regras do comércio internacional”, afirmou a diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori.

Segundo ela, a “competitividade do agro brasileiro decorre de fundamentos legítimos, como os recursos naturais e investimentos contínuos em inovação, e não por práticas desleais de comércio”.

‌



A entidade já havia protocolado, em 15 de agosto, uma manifestação com argumentos técnicos para rebater os questionamentos americanos relacionados a três eixos: “Tarifas Preferenciais”, “Acesso ao Mercado de Etanol” e “Desmatamento ilegal”.

Além do envio da manifestação escrita, a entidade se inscreveu para participar da audiência pública e o pedido foi aceito.

‌



Etanol

No tema do etanol, Mori afirmou que, em 2024, “o Brasil importou dos Estados Unidos 17 vezes mais etanol do que da Índia, enquanto o México não registrou exportações relevantes”.

Na parte ambiental, a diretora ressaltou que o país possui “um dos marcos regulatórios mais rigorosos do mundo, com um Código Florestal que exige a preservação de vegetação nativa em propriedades privadas”.

‌



Segundo ela, “66% do território nacional está coberto por vegetação nativa, sendo que metade dessa área está preservada dentro de imóveis rurais privados, mantida pelos produtores”.

A CNA também destacou a relevância da relação bilateral. “Se por um lado o mercado americano é o terceiro principal destino das exportações do agro brasileiro, por outro somos um relevante consumidor de insumos, tecnologias e equipamentos industriais produzidos nos EUA”, disse Mori, lembrando que, em 2024, o Brasil importou mais de US$ 1,1 bilhão em fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes norte-americanas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Diálogo

A representante da CNA concluiu reforçando a disposição do setor para manter o diálogo. “Reiteramos a disposição do setor agropecuário brasileiro para o diálogo construtivo e a cooperação com os Estados Unidos, certos de que uma relação comercial baseada em evidências, integridade, respeito mútuo e objetivos comuns é essencial para enfrentar os desafios globais da agricultura, segurança alimentar e sustentabilidade”.

Perguntas e respostas

Qual foi a posição da CNA em relação ao agro brasileiro durante a audiência nos EUA?

A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) defendeu a competitividade do agro brasileiro no mercado internacional e negou acusações de práticas desleais de comércio contra os Estados Unidos durante uma audiência pública em Washington.

O que foi discutido na audiência pública sobre a Seção 301 da Lei de Comércio americana?

A audiência pública abordou a Seção 301 da Lei de Comércio americana, que permite investigações sobre práticas discriminatórias e a aplicação de sanções unilaterais, caso sejam confirmadas.

Quais argumentos a CNA apresentou para defender o agro brasileiro?

A diretora de Relações Internacionais da CNA, Sueme Mori, destacou a importância do Código Florestal e afirmou que a competitividade do agro brasileiro é resultado de fundamentos legítimos, como recursos naturais e investimentos em inovação, e não de práticas desleais.

Quais eixos foram abordados na manifestação protocolada pela CNA em agosto?

A CNA protocolou uma manifestação com argumentos técnicos relacionados a três eixos: “Tarifas Preferenciais”, “Acesso ao Mercado de Etanol” e “Desmatamento ilegal”.

O que foi mencionado sobre a importação de etanol pelo Brasil?

Sueme Mori afirmou que, em 2024, o Brasil importou dos Estados Unidos 17 vezes mais etanol do que da Índia, enquanto o México não registrou exportações relevantes.

Como a CNA abordou a questão ambiental durante a audiência?

A diretora ressaltou que o Brasil possui um dos marcos regulatórios mais rigorosos do mundo, com um Código Florestal que exige a preservação de vegetação nativa em propriedades privadas, e que 66% do território nacional está coberto por vegetação nativa.

Qual a importância da relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos segundo a CNA?

A CNA destacou que o mercado americano é o terceiro principal destino das exportações do agro brasileiro e que o Brasil é um relevante consumidor de insumos, tecnologias e equipamentos industriais dos EUA, tendo importado mais de US$ 1,1 bilhão em 2024.

Qual foi a conclusão da representante da CNA sobre o diálogo com os Estados Unidos?

Sueme Mori reiterou a disposição do setor agropecuário brasileiro para um diálogo construtivo e cooperação com os Estados Unidos, enfatizando a importância de uma relação comercial baseada em evidências e respeito mútuo para enfrentar desafios globais na agricultura e sustentabilidade.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp