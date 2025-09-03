Motta: reforma administrativa não será unânime, mas terá votação prioritária na Câmara Presidente da Câmara fez aceno a servidores, mas defendeu mudanças para tornar estado ‘mais ágil e menos oneroso’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/09/2025 - 12h33 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h50 ) twitter

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, defende a votação da reforma administrativa Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 03.09.2025

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou a defender a votação da reforma administrativa entre deputados. O político admitiu, nesta quarta-feira (3), que o assunto não será unânime, mas sustentou ser uma votação urgente e necessária.

“É um tema que suscita grande diversidade de opiniões e propostas, mas que urge ser analisado pelo bem da nossa nação. É chegada a hora de nos dedicarmos a estruturação de um estado que entregue eficiência e justiça aos seus cidadãos”, declarou Motta durante discussão ligada à reforma no plenário da Casa.

O presidente também afirmou que a intenção é fazer com que as adequações tornem a máquina pública mais rápida e eficiente. “Temos que ter coragem para enfrentá-la, do contrário, continuaremos repassando aos cidadãos a pesada conta resultante das falhas do Estado”, disse.

Segundo Motta, a votação já foi acordada entre líderes partidários e terá uma condução prioritária, apesar de ainda não ter sido definida uma data para a votação. A ideia, ainda, é voltada para diminuir gastos públicos e ter equilíbrio fiscal.

“O compromisso é conduzir um processo transparente, com ampla participação, que produza resultados concretos para a nossa sociedade. Essa reforma é parte de um esforço mais amplo para tornar o estado brasileiro mais ágil, menos oneroso e mais próximo da realidade de seus cidadãos, sem descuidar da responsabilidade fiscal e do equilíbrio das contas públicas”, defendeu.

Próximos passos

Uma versão da proposta deve ser apresentada pelo deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), que também conduziu um grupo de trabalho para trabalhar em alternativas da reforma administrativa.

O parlamentar ainda formaliza essa versão final, mas admitiu, durante discurso, que a ideia será revisar gastos a cada ano e uma alternativa contra “penduricalhos”, que são benefícios que podem elevar o salário final de servidores públicos.

