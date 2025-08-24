Agro brasileiro busca protagonismo e regeneração na COP30 Durante o ABMRA Ideia Café, Marcello Brito destacou a COP30 como plataforma para o Brasil divulgar soluções inovadoras e sustentáveis do agronegócio Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 24/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 14h00 ) twitter

Agro sustentável em foco na COP30 Foto: Pixabay

Em encontro promovido pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro (ABMRA), Marcello Brito, secretário-executivo do Consórcio Amazônia Legal, ressaltou a COP30 como uma plataforma estratégica para o Brasil mostrar avanços e soluções inovadoras no agronegócio sustentável.

“O agro brasileiro tem muito a contribuir, e precisamos comunicar isso de forma consistente e estruturada”, afirmou Brito. Ele destacou ainda que parcerias internacionais na faixa tropical — incluindo Colômbia, Peru, Equador e Austrália — podem ampliar o impacto das iniciativas brasileiras.

Brito enfatizou que a participação do Brasil deve ser proativa, baseada em dados científicos e não apenas em narrativas políticas. Segundo ele, é essencial ocupar todos os espaços possíveis, tanto nas áreas oficiais da COP quanto em eventos paralelos, para mostrar o trabalho do país na preservação ambiental e no combate ao desmatamento ilegal.

Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro Foto cedida: ABMRA

‌



O ABMRA Ideia Café com Marcello Brito, intitulado “As oportunidades que a COP30 oferece para o Brasil comunicar o que tem feito de bom para a preservação do planeta”, foi conduzido pelo presidente da entidade, Ricardo Nicodemos. O evento também debateu como empresas, associações e instituições podem unir esforços para fortalecer a imagem do Brasil no cenário global, mostrando que sustentabilidade e produtividade podem caminhar lado a lado.

