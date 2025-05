Com mais de 42 mil inscritos, prova do ENAM 2025 será neste domingo em todo o país Prova será aplicada neste domingo, 18 de maio, com duração de cinco horas, das 13h às 18h Economia|Do R7 17/05/2025 - 14h45 (Atualizado em 17/05/2025 - 14h45 ) twitter

Prova do ENAM 2025 será neste domingo Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

A terceira edição do ENAM (Exame Nacional da Magistratura), que acontece neste domingo (18), já é a mais concorrida desde sua criação, com mais de 42 mil inscritos, segundo a Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). O exame, agora obrigatório para quem deseja seguir carreira como juiz no Brasil, será aplicado em todas as regiões do país a partir das 13h (horário de Brasília).

No ranking por estados, São Paulo lidera com mais de 7 mil inscritos, seguido por Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Como será a prova deste domingo?

A prova será aplicada neste domingo, 18 de maio, com duração de cinco horas, das 13h às 18h. Os portões serão fechados pontualmente às 12h30. A recomendação é que os candidatos cheguem com antecedência, considerando possíveis imprevistos no deslocamento.

Estrutura e conteúdo

A avaliação contará com 80 questões objetivas distribuídas da seguinte forma:

‌



Direito Constitucional – 16 questões

Direito Administrativo – 10 questões

Direitos Humanos – 6 questões

Direito Processual Civil – 12 questões

Direito Civil – 12 questões

Direito Empresarial – 6 questões

Direito Penal – 12 questões

Noções Gerais de Direito e Formação Humanística – 6 questões

O exame avalia não só o conhecimento técnico, mas também a capacidade de interpretação, análise crítica e domínio de temas fundamentais da área jurídica e humanística.

Quem for aprovado receberá um certificado de habilitação válido por dois anos, prorrogável uma vez pelo mesmo período. Esse certificado é necessário para concorrer às fases seguintes dos concursos públicos da magistratura.

