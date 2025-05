Concurso da Conab tem inscrições abertas até dia 20; salários chegam a R$ 8,1 mil Taxas de inscrição são de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 80 para os de nível superior Economia|Do R7, em Brasília 17/05/2025 - 09h12 (Atualizado em 17/05/2025 - 09h14 ) twitter

Conab oferece 403 vagas em todo o país Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) prorrogou até o dia 20 de maio o prazo para inscrições em seu concurso público, que oferece 403 vagas em todo o país. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do certame.

As taxas de inscrição são de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 80 para os de nível superior. Com a prorrogação do prazo, os candidatos poderão efetuar o pagamento até 21 de maio.

Vagas e salários

Do total de oportunidades, 34 são destinadas ao cargo de assistente, que exige ensino médio completo ou formação técnica nas áreas de tecnologia da informação, contabilidade ou técnico agrícola. A remuneração inicial para esse cargo é de R$ 3.459,87.

As outras 369 vagas são para o cargo de analista, de nível superior, com salário inicial de R$ 8.140,88. As áreas contempladas incluem administração, contabilidade, arquitetura, engenharias (civil, elétrica, mecânica, de alimentos, agrícola e agronômica), nutrição, psicologia, economia, gestão do agronegócio, arquivologia, direito, estatística, jornalismo, marketing, letras, pedagogia e tecnologia da informação.

Etapas e cronograma

A divulgação do cartão de identificação com informações sobre os locais e horários das provas será feita no dia 9 de junho, no site da banca.

As provas objetivas e discursivas para os cargos de nível superior, além das provas objetivas para os cargos de nível médio, serão aplicadas no dia 13 de julho de 2025, em todas as capitais brasileiras. As avaliações terão caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final do concurso será divulgado no dia 4 de setembro, após as 19h.

