Em Brasília, Galípolo se encontra com diretoria do Banco Master

Galípolo se reúne com membros da diretoria do Banco Master Lula Marques/Agência Brasil - 08.04.2025

O presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, se reuniu na manhã desta sexta-feira (11) com o presidente e com o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro e Augusto Ferreira Lima, respectivamente.

O encontro ocorre na sede do BC, em Brasília, e tem como objetivo tratar de “assunto institucionais”. A reunião demorou cerca de uma hora.

A compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília) é uma das prioridades a serem analisadas por Galípolo, que já se reuniu com representantes bancários anteriormente. O Banco Central acompanha a compra de 58% das ações do Master pelo BRB.

O órgão monetário ainda não firmou um entendimento se é à favor ou contra a transação. Pelo acordo anunciado, o BRB deve ficar com 49% das ações ordinárias do master com direito a voto, e 100% das ações preferenciais.

A decisão da compra, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração do BRB, tem o objetivo de fortalecer a atuação conjunta no mercado. O banco tem 8,9 milhões de clientes, R$ 61 bilhões em ativos e atuação em 20 estados.

Recentemente, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa garantiu a transação. “Tranquilo, sempre tranquilo”, disse ao R7. Segundo o dirigente, há vários motivos para essa calma diante de um negócio de R$ 2 bilhões. Costa afirma que o sentimento de tranquilidade vem por causa do trabalho feito para fechar o negócio, por ter ouvido muitas opiniões e por envolver toda equipe do banco.

