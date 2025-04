Deputada diz que polícia a atingiu com spray de pimenta durante marcha indígena Manifestantes indígenas marcharam até o Congresso e foram contidos por policiais Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 10/04/2025 - 20h50 (Atualizado em 10/04/2025 - 21h33 ) twitter

A deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) foi atingida por policiais durante manifestação indígena Elio Rizzo / Cãmara dos Deputados - 08/04/2025

A deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) foi atingida por spray de pimenta no rosto enquanto participava da marcha indígena Acampamento Terra Livre, na Esplanada, por volta das 18h desta quinta-feira (10). Policiais legislativos e a PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) usaram agentes químicos para impedir que cerca de mil indígenas entrassem no gramado em frente ao Congresso Nacional.

A parlamentar foi socorrida pela própria equipe e foi atendida por médicos na Câmara. Ela está abalada, conforme a equipe, mas segue em atendimento médico.

“Eu sou deputada. Por que vocês jogaram spray de pimenta em mim? Eu sou deputada. Não vai ficar assim. Meu olho está morrendo de dor”, disse a parlamentar a agentes da PM-DF em gravação obtida pelo R7. No vídeo, os policiais dizem que ninguém vai passar pela barreira humana formada por eles, com uso de escudo. A equipe de Célia não soube informar qual tropa atingiu a parlamentar com o spray.

Os indígenas realizam essa marcha anualmente. De acordo com apuração do R7, eles foram surpreendidos pela ação da polícia legislativa. Alguns manifestantes relataram que não existia gradil em frente às dependências e que foram escoltados até a Esplanada pela PM-DF. Os gradis, conforme relatos, teriam sido colocados posteriormente. Além da deputada, ao menos outros três indígenas passaram mal e foram socorridos por ambulâncias.

Em nota, a Câmara dos Deputados informou que o grupo rompeu a linha de defesa da PM-DF e derrubou os gradis, invadindo o gramado do Congresso. “As Polícias Legislativas Federais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal usaram agentes químicos para conter a invasão e impedir a entrada no Palácio do Congresso”, comunicou.

Conforme a Câmara, o acordo com o grupo era que os manifestantes chegassem apenas até a Avenida José Sarney, anterior à Avenida das Bandeiras, que fica próxima ao gramado do Congresso. “Mas, parte dos indígenas resolveu avançar o limite”, afirmou a Câmara.

“A situação já foi controlada e o policiamento das duas Casas Legislativas, reforçado”, prosseguiu. Em nota, o Senado informou que o movimento fez um “avanço inesperado”. Eles alegaram que “foi necessário conter os manifestantes, sem grandes intercorrências”.

Além disso, destacaram que a dissuasão foi realizada por meios “não letais e a ordem foi restabelecida”. “A Presidência do Congresso Nacional reforça seu respeito aos povos originários e a toda e qualquer forma de manifestação pacífica. No entanto, é indispensável que seja respeitada a sede do Congresso Nacional e assegurada a segurança dos servidores, visitantes e parlamentares”, finalizou.

