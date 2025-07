Enem dos Concursos abre inscrições nesta quarta com 3.652 vagas; veja regras Ao todo, serão ofertadas 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos da administração pública federal Economia|Do R7, em Brasília 01/07/2025 - 08h40 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h08 ) twitter

O edital traz novidades na política de cotas Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou, em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira (30), o edital da segunda edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), conhecido como “Enem dos Concursos”. Ao todo, serão ofertadas 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos da administração pública federal.

As inscrições começam nesta quarta-feira (2) e vão até o dia 20 de julho. A taxa é de R$ 70, e a organização do certame ficará a cargo da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Das vagas ofertadas, 2.480 são de preenchimento imediato e 1.172 são para formação de cadastro de reserva. Os cargos estão distribuídos em nove blocos temáticos, agrupados por áreas de atuação semelhantes. Isso permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco com uma única inscrição — o que amplia as chances de aprovação. No momento da inscrição, o candidato poderá indicar sua ordem de preferência por cargos e órgãos, conforme a formação, trajetória e as expectativas profissionais.

Datas e etapas

A prova objetiva está marcada para o dia 5 de outubro, com aplicação em 228 cidades de todos os estados e do Distrito Federal. O exame será realizado no turno da tarde, das 13h às 18h, com horário de Brasília como referência. Já a prova discursiva está prevista para o dia 7 de dezembro, para os candidatos habilitados na primeira etapa.

A previsão é que a primeira lista de classificados seja divulgada em 30 de janeiro de 2026. Após essa etapa, os aprovados seguirão para a convocação e posse, de acordo com os trâmites de cada órgão.

Cotas

O edital traz novidades na política de cotas, com divisão das vagas da seguinte forma:

65% para ampla concorrência

25% para pessoas negras

5% para pessoas com deficiência

3% para indígenas

2% para pessoas quilombolas

A reserva segue a nova regulamentação federal sobre ações afirmativas nos concursos públicos.

Cronograma completo do CNU 2025:

Inscrições: 2 a 20 de julho de 2025

2 a 20 de julho de 2025 Pedido de isenção da taxa: 2 a 8 de julho

2 a 8 de julho Prova objetiva: 5 de outubro, das 13h às 18h

5 de outubro, das 13h às 18h Convocação para prova discursiva: 12 de novembro

12 de novembro Envio de títulos (quando aplicável): 13 a 19 de novembro

13 a 19 de novembro Prova discursiva para candidatos habilitados: 7 de dezembro

7 de dezembro Procedimentos de confirmação das cotas: 8 a 17 de dezembro

8 a 17 de dezembro Resultado preliminar: janeiro de 2026

janeiro de 2026 Divulgação da 1ª lista de classificação: 30 de janeiro de 2026

