IR 2025: Receita recebe 43,3 milhões de declarações, menos que as 46,2 milhões esperadas Entre aqueles que entregaram, 50,3% utilizaram a opção pré-preenchida, contra 41% no ano passado Imposto de Renda 2025|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 31/05/2025 - 08h38 (Atualizado em 31/05/2025 - 08h44 )

Receita recebe 43,3 milhões de declarações Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 terminou às 23h59 desta sexta-feira (30), com um total de 43.344.108 documentos entregues à Receita Federal. O número ficou abaixo da previsão do órgão, que estimava receber 46,2 milhões de declarações neste ano. Os dados estão disponíveis no site da Receita, na área dedicada ao Imposto de Renda.

Mesmo com a campanha de orientação ao contribuinte e o uso crescente da declaração pré-preenchida, o número de entregas não alcançou a expectativa. Entre aqueles que entregaram, 50,3% utilizaram a opção pré-preenchida, contra 41% no ano passado.

O percentual, entretanto, ficou abaixo do esperado pelo governo, que projetava uma adesão de 57%.Ainda de acordo com os números finais, mais da metade (55,5%), foram declarações na categoria Simplificada. Das entregues, 56,5% têm imposto a restituir, enquanto 22,2% deverão pagar e 21,2% não têm imposto a pagar.

A entrega da declaração após o prazo estipulado pela Receita está sujeita à multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. O sistema de recepção está temporariamente fora do ar desde 0h deste sábado (1º) e será restabelecido na segunda-feira (3), às 8h.

Quando cai a restituição do Imposto de Renda 2025?

A partir das 10h desta sexta-feira (31), os pagamentos do primeiro lote da restituição já começaram a ser feitos, com a devolução de R$ 11 bilhões aos contribuintes de todo o país. O crédito foi feito diretamente na conta bancária ou via Pix (com chave CPF), conforme informado na própria declaração.

Segundo a Receita, a restituição só pode ser depositada de duas formas:

Em conta-corrente, poupança ou conta de pagamento em nome do titular da declaração;

Via Pix, desde que a chave informada seja o CPF do declarante.

Não é permitido o depósito em conta-salário, e quem tiver preenchido os dados bancários incorretamente deve retificar a declaração o quanto antes para evitar atrasos.

Calendário de restituição do IR 2025:

1º lote : 31 de maio

: 31 de maio 2º lote : 28 de junho

: 28 de junho 3º lote : 31 de julho

: 31 de julho 4º lote : 30 de agosto

: 30 de agosto 5º e último lote: 30 de setembro

