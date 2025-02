INSS começa a pagar benefícios de fevereiro; Carnaval interrompe depósitos Segurados com benefícios acima do piso nacional terão os valores creditados a partir de 6 de março Economia|Do R7, em Brasília 24/02/2025 - 07h30 (Atualizado em 24/02/2025 - 08h37 ) twitter

INSS começa a pagar benefícios de fevereiro José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) inicia nesta segunda-feira (24) o pagamento das aposentadorias, pensões e demais benefícios referentes a fevereiro. No entanto, os depósitos serão interrompidos devido ao feriado de Carnaval no início de março, impactando o cronograma de pagamentos.

A pausa ocorre porque o feriado interfere no quinto dia útil do mês, quando normalmente são feitos os pagamentos de salários e benefícios. Apesar de não ser um feriado nacional, muitas empresas concedem folga aos funcionários, e bancos e agências da Previdência Social não terão expediente nos dias 3 e 4 de março.

Os depósitos serão retomados na quinta-feira (6), já que na Quarta-feira de Cinzas (5) as agências bancárias funcionarão apenas a partir das 12h, e as unidades do INSS atenderão somente quem tiver horário agendado.

Calendário de pagamentos

Receberá o benefício nesta segunda-feira o segurado que tem final de benefício número 1 (sem considerar o dígito verificador) e recebe um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.518. Os pagamentos para essa faixa seguem até sexta-feira (28), para aqueles com final de benefício número 5.

Após a pausa do feriado, os depósitos serão retomados no dia 6 de março para segurados que recebem até um salário mínimo e têm cartão com final 6. Também nessa data começam os pagamentos para aposentados que recebem acima do salário mínimo, começando pelos finais 1 e 6.

O calendário se encerra em 12 de março, com o pagamento para aqueles que recebem acima do piso previdenciário e possuem benefício com finais 5 e 0.

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos ocorrem nas seguintes datas:

final 1 no dia 24 de fevereiro;

final 2 no dia 25 de fevereiro;

final 3 no dia 26 de fevereiro;

final 4 no dia 27 de fevereiro;

final 5 no dia 28 de fevereiro;

final 6 no dia 6 de março;

final 7 no dia 7 de março;

final 8 no dia 10 de março;

final 9 no dia 11 de março; e

final 0 no dia 12 de março.

Já para quem recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos são:

finais 1 e 6 no dia 6 de março;

finais 2 e 7 no dia 7 de março;

finais 3 e 8 no dia 10 de março;

finais 4 e 9 no dia 11 de março; e

finais 5 e 0 no dia 12 de março.

Previsão de pagamentos do INSS em 2025

O calendário do INSS é definido anualmente, e as datas de pagamento para o restante do ano já foram divulgadas.

Em março, os pagamentos ocorrem entre os dias 24 de março e 7 de abril. Em abril, entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Em maio, os depósitos acontecem entre os dias 26 de maio e 6 de junho.

No mês de junho, os pagamentos estão programados para ocorrer entre os dias 24 de junho e 7 de julho. Em julho, entre os dias 24 de julho e 7 de agosto. Para agosto, as datas vão de 25 de agosto a 5 de setembro.

No final do ano, os pagamentos de setembro serão entre 27 de setembro e 7 de outubro. Em outubro, entre os dias 27 de outubro e 7 de novembro. Em novembro, os beneficiários recebem entre 24 de novembro e 5 de dezembro.

Por fim, os pagamentos de dezembro começam no dia 22 de dezembro e seguem até 8 de janeiro de 2026.

As datas seguem sem alterações, e não há previsão de atrasos nos pagamentos aos beneficiários.