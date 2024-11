Mega da Virada: prêmio pode chegar a R$ 600 milhões; apostas começam nesta segunda (11) Sorteio ocorre no dia 31 de dezembro com transmissão no YouTube e Facebook da Caixa Economia|Do R7 11/11/2024 - 18h35 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h35 ) twitter

A premiação total aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão Reprodução/Tomaz Silva/Agência Brasil - 25/12/2023

As apostas para a Mega-Sena da Virada 2024 começam nesta segunda-feira (11). A Caixa Econômica Federal estima o prêmio em R$ 600 milhões para o sorteio especial. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, com o volante específico da Mega da Virada. Também é possível apostar pelo portal ou aplicativo ‘Loterias Caixa’. O concurso especial promete ultrapassar o recorde de R$ 588,9 milhões do ano passado.

Como acontece em outros concursos especiais da Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o valor será dividido entre os acertadores de cinco números, e assim por diante.

Em 2023, cinco apostas acertaram as seis dezenas e dividiram o valor, recebendo cerca de R$ 98 milhões cada. Outras 1.996 apostas acertaram cinco números e receberam mais de R$ 70 mil cada uma.

Segundo a Caixa, se houver apenas um ganhador e ele aplicar o prêmio na poupança do banco, poderá receber cerca de R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento.

O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro e transmitido ao vivo no YouTube e no Facebook, na página da Caixa.

