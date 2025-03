Mudanças no Pix buscam mais segurança e combate a golpes, diz presidente do Banco Central Uma das principais alterações será a exclusão de chaves Pix ligadas a CPFs e CNPJs irregulares na Receita Federal Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 07/03/2025 - 09h04 (Atualizado em 07/03/2025 - 09h43 ) twitter

Galípolo anuncia mudanças no Pix Divulgação/Raphael Ribeiro/BCB - 19/12/2024

O presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, anunciou que novas regras para o Pix entrarão em vigor a partir de abril, com o objetivo de reforçar a segurança dos usuários e combater fraudes. Em um vídeo publicado nas redes sociais da autarquia, Galípolo destacou que as mudanças “vão proteger você de golpes e fraudes” e “enfraquecer o crime organizado” (veja o vídeo abaixo).

Uma das principais alterações será a exclusão de chaves Pix ligadas a CPFs e CNPJs irregulares na Receita Federal. Segundo Galípolo, isso impedirá que golpistas vinculem nomes de empresas conhecidas a documentos falsos para enganar usuários.

“Ninguém poderá vincular o nome de uma empresa legítima a um CNPJ que não lhe pertence ou associar um CPF aleatório para parecer confiável e aplicar golpes”, explicou.

Ele ressaltou que criminosos frequentemente utilizam CPFs de falecidos e CNPJs inativos para se passar por empresas de telefonia, escritórios de advocacia e até instituições financeiras.

Problemas identificados em chaves Pix

Atualmente, há 836 milhões de chaves Pix cadastradas no Banco Central, sendo 796 milhões de pessoas físicas. Entre essas, cerca de 8 milhões apresentam irregularidades, incluindo:

4,5 milhões com grafia inconsistente;

3,5 milhões pertencentes a titulares falecidos;

30 mil em situação de suspensão;

20 mil canceladas;

1 mil marcadas como nulas.

Já no caso das chaves vinculadas a CNPJs, há 39,8 milhões de registros, sendo que 2 milhões apresentam inconsistências na base da Receita Federal. Desse total:

59% têm CNPJ inapto;

39% pertencem a empresas que tiveram o CNPJ baixado;

2% possuem CNPJ suspenso.

Mais proteção contra fraudes no Pix

O Banco Central reforçou que a medida é essencial para impedir que criminosos explorem brechas no sistema para realizar fraudes financeiras. A ideia é que a exclusão de chaves irregulares traga mais controle sobre os dados cadastrados e reduza os riscos de golpes envolvendo transações instantâneas.

Além disso, o BC recomenda que os usuários sempre verifiquem os dados do destinatário antes de realizar um pagamento via Pix, garantindo que a chave está vinculada corretamente ao recebedor.