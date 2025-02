Pelo 3º mês seguido, Aneel aciona bandeira verde, e conta de luz segue sem taxa extra Medida, que vale para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, é referente ao mês de fevereiro Economia|Do R7 31/01/2025 - 18h37 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h54 ) twitter

Medida vale para todo o país, exceto Roraima Paulo Pinto/Agência Brasil - 18.3.2024

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (31) que a bandeira tarifária de energia elétrica em fevereiro será verde, ou seja, não terá custo adicional para os consumidores. Segundo a agência, isso será possível em função do volume das chuvas e das boas condições dos níveis dos reservatórios. É o terceiro mês consecutivo que a bandeira verde é acionada.

A medida é válida para todos os consumidores conectados ao SIN (Sistema Interligado Nacional) do país. No território nacional, apenas Roraima não faz parte do SIN.

“Mesmo que as condições de geração sejam favoráveis, é necessário continuar com hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico”, aconselhou a Aneel.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e indica o custo real da energia, além de refletir o custo variável da produção de energia. A medida considera fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração.

Quando a bandeira está verde, as condições de geração de energia estão favoráveis e não há cobrança extra. O indicativo amarelo significa aumento de R$ 1,885 para cada 100 quilowatt-hora consumidos. Na bandeira vermelha patamar 1, são cobrados R$ 4,463, e na vermelha patamar 2, R$ 7,877.

Segundo a agência, “com as bandeiras, o consumidor consegue fazer escolhas de consumo que contribuem para reduzir os custos de operação do sistema, reduzindo a necessidade de acionar termelétricas”.

O Brasil encerrou o ano de 2024 com o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas acima de 50%. O índice é considerado positivo, principalmente devido ao período de seca nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.