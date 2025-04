PIB brasileiro deve subir 2,3% em 2025, menor crescimento em 5 anos, projeta CNI Revisão para baixo foi motivada pela desaceleração mais forte da economia e pelos sinais de que o BC vai elevar ainda mais a Selic Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 24/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 10h12 ) twitter

Indústria também deverá crescer menos em 2025 José Patrício/Estadão Conteúdo/20.03.2015

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) diminuiu de 2,4% para 2,3% a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025, segundo o informe conjuntural do 1º trimestre, divulgado nesta quinta-feira (24). Se confirmado, esse será o menor crescimento da economia brasileira nos últimos 5 anos e representaria queda de 1,1 ponto percentual em relação ao resultado do PIB de 2024, de 3,4%.

O documento informa que, desde o fim do ano passado, a economia dá sinais de desaceleração. O PIB cresceu 0,2% no 4º trimestre de 2024. Entre os setores produtivos, a indústria teve o melhor resultado, alta de 0,3% frente ao 3º trimestre.

O diretor de economia da CNI, Mário Sérgio Telles, explica que a revisão para baixo do crescimento do PIB foi motivada pela desaceleração mais forte da economia e pelos sinais de que o Banco Central vai elevar ainda mais a taxa básica de juros.

Pelo lado da demanda, o consumo das famílias caiu 1% — a primeira queda trimestral desde o 2º trimestre de 2021. Além disso, os investimentos cresceram 0,4% em relação ao 3º trimestre de 2024, uma desaceleração frente às taxas dos trimestres anteriores, todas superiores a 2%.

‌



Telles destaca que esses sinais se intensificaram nos primeiros meses do ano.

“A produção industrial andou de lado no primeiro bimestre. Ficou estável em janeiro e cresceu apenas 0,1% em fevereiro. O mesmo acontece com o setor de serviços, que cresceu apenas 0,2% em fevereiro frente a dezembro. O comércio está um pouco melhor por causa de algumas peculiaridades, principalmente por uma base de comparação fraca”, apontou.

‌



Indústria e serviços devem ter crescimento enfraquecido

No relatório, a CNI avalia que o menor ritmo de expansão da demanda deve impactar a atividade econômica. A indústria deve crescer 2% em 2025, abaixo dos 3,3% observados em 2024. Um dos principais motores no ano passado, a indústria de transformação deve avançar apenas 1,9%, metade do desempenho anterior, que foi de 3,8%.

A construção civil também tende a perder tração, com o PIB do setor desacelerando de 4,3% para 2,2%, enquanto os serviços de utilidade pública vão passar de 3,6% para 2,5%. A indústria extrativa é o único segmento industrial cujo PIB deve crescer mais este ano do que ano passado, passando de 0,5% para 1%.

‌



O cenário também é menos favorável ao setor de serviços, cujo PIB deve crescer 1,8% em 2025. Em 2024, o setor aumentou 3,7%. A agropecuária, por outro lado, voltará a crescer. Com expectativa de alta significativa da safra de cerais, oleaginosas e leguminosas, a CNI projeta alta de 5,5% para o setor este ano.

