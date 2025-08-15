Fuga do tarifaço: Brasil encontra dificuldades para exportar mercadorias

Na tentativa de achar uma fuga do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump , as autoridades brasileiras tentariam triangular, ou seja, usar países intermediários a fim de que as mercadorias chegassem indiretamente nos Estados Unidos .



Entretanto, o Brasil poderá pagar ainda mais caro do que está previsto caso tal ação aconteça, já que a atitude é dada como ilegal, sendo considerada como violação às regras da OMC (Organização Mundial do Comércio).



O economista Ricardo Buso explicou em entrevista para o Conexão Record News qual o prejuízo do drible comercial: “O problema é quando você tenta maquiar. Por exemplo, você é um exportador de madeira, o país A comprava do país B, mas foi tarifado, aí você como estratégia manda para o país C, que é menos tarifado, só para fazer pequenas modificações e pagar menos impostos”, diz.



O especialista ainda ressalta que caso algum país escolha o caminho da triangulação sofrerá das sanções da OMC (Organização Mundial do Comércio) , e caso haja ligação com o tarifaço norte-americano há uma multa de 40% em cima do valor da mercadoria.