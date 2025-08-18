Brasil precisa negociar até a 'exaustão' e abrir novos mercados para lidar com tarifaço; entenda

Em entrevista ao Record News Rural desta segunda-feira (18), o professor emérito da FGV Agro, Roberto Rodrigues, afirma que a situação do tarifaço imposto por Donald Trump é complexa, mas exige negociação até a exaustão.



Rodrigues destaca que "buscar mercados é uma questão central" do problema. Considerando que China, União Europeia e Estados Unidos são os maiores compradores do Brasil, o professor entende que essa questão deve ser ampliada, permitindo a construção de relações comerciais com outros países que antes estavam fora do radar do comércio brasileiro.



Ele também afirma que a situação envolve dois fatores muito preocupantes, que resultam em uma verdadeira "tragédia": custo maior de produção e preço agrícola menor. "Nós estamos vivendo um plano de safra bastante pessimista", explica.



O professor ainda ressalta o papel das cooperativas neste momento de crise e como essas empresas podem auxiliar, inclusive em questões ligadas às desigualdades sociais. "A cooperativa é a essência da inclusão social, a razão pela qual a ONU , cujo papel principal é garantir a paz mundial — não tem tido muito sucesso —, decretou em 2025 o ano internacional das cooperativas", afirma.