Saiba como projeto de isenção do IR vai afetar o bolso do brasileiro Proposta prevê que quem ganha até R$ 5 mil não pague o imposto de renda Economia|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 27/08/2025 - 18h48 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h51 )

Atualmente, está livre do IR quem recebe até R$ 3.036 mensais Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

Nesta quarta-feira (27), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir a votação da ampliação da isenção do IR (Imposto de Renda).

O projeto prevê a dispensa de pagamento do imposto para quem ganha até R$ 5 mil, além da isenção parcial para rendimentos de R$ 5.001 a R$ 7.350.

Atualmente, estão livres do IR aqueles que recebem até R$ 3.036.

O projeto está pronto para votação na Câmara, mas ainda não foi pautado.

‌



O que é o Imposto de Renda?

O Imposto de Renda é um tributo federal aplicado sobre a renda dos brasileiros. A cobrança é feita com base nos ganhos de cada pessoa, por isso que trabalhadores e empresas devem informar à Receita Federal seus recebimentos anuais.

Com os dados em mãos, o órgão avalia se o que foi pago condiz com os rendimentos.

‌



De acordo com o governo federal, os recursos arrecadados com o imposto de renda são usados para a saúde, educação, segurança e inúmeros serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento do país.

Quem será beneficiado?

Essa mudança vai contemplar 14 milhões de brasileiros, segundo o relator da proposta, o deputado Arthur Lira (PP-AL).

‌



Quem tem rendimentos mensais de até R$ 5 mil não precisará contribuir com a Receita Federal, órgão responsável por recolher o tributo. Ou seja, quem ganha cerca de três salários mínimos atuais.

Já a isenção parcial — que deve beneficiar 500 mil contribuintes — para rendimentos de R$ 5.001 a R$ 7.350 vai ser gradativa. Quem ganha até R$ 5.500 teria 75% de desconto; R$ 6.000, 50%; e de R$ 6.500 a R$ 7.350, 25% de desconto.

Atualmente, quem ganha acima de R$ 4.664,68, paga 27,5% sobre a renda mensal.

Quem vai pagar a “conta”?

A proposta criada pelo governo prevê a taxação dos mais ricos para compensar os custos da isenção.

Pela texto, quem ganha em torno de R$ 50 mil mensais pagaria uma alíquota mais próxima de zero. Essa alíquota subiria gradativamente (2,5%, 5%, e 7,5%) até 10% — valor cobrado de quem tem rendimentos superiores a R$ 100 mil mensais, o que equivale a R$ 1,2 milhão ao ano.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O imposto para os super-ricos afetaria cerca de 140 mil contribuintes brasileiros.

“Alguém que está ganhando R$ 2 milhões por ano, encontra formas legais de não pagar nada [de imposto de renda]. Você acha justo alguém que ganha R$ 4.000 pagar imposto de renda e quem tá ganhando R$ 2 milhões [por ano] não pagar nada? Isso não é justo e não acontece em país civilizado nenhum. A contribuição para imposto de renda - que existe em todos os países do mundo - deve ser proporcional à renda da pessoa”, disse o ministro Rui Costa nesta quarta.

No entanto, a oposição quer que o governo apresente uma solução que priorize o corte de despesas e não a cobrança maior dos mais ricos e ameaçam derrubar a contrapartida do Executivo.

O governo tem como meta passar por todas as etapas para aprovação antes de setembro, para garantir que o benefício do IR esteja válido já a partir de janeiro de 2026.

