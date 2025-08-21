Motta anuncia votação para acelerar isenção do IR a quem ganha até R$ 5.000 Proposta alivia faixa de renda da cobrança do imposto e concede benefícios para quem ganha até R$ 7.350 Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 21/08/2025 - 11h21 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h17 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou votação ligada ao alívio do Imposto de Renda Lula Marques/Agência Brasil - Arquivo

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou a votação da urgência do projeto que isenta do IR (Imposto de Renda) contribuintes com rendimento de até R$ 5.000.

A previsão, segundo ele, é votar essa etapa nesta quinta-feira (21). Na prática, a aprovação possibilita análise mais rápida da proposta pelos deputados, com apreciação direta em plenário.

O texto, apresentado pelo Planalto, amplia o alcance do benefício tributário. Atualmente, estão livres da cobrança aqueles que recebem até R$ 3.036. A medida pretende estender a faixa de isenção até R$ 5.000.

Previsões

Conforme o relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL), a mudança contemplará 14 milhões de pessoas.

‌



A proposta também estabelece isenção parcial para rendimentos entre R$ 5.001 e R$ 7.350, estimada para beneficiar 500 mil contribuintes.

Nos bastidores, a expectativa é de aprovação tranquila da urgência, embora líderes partidários ainda discutam os termos finais da análise do texto.

