Tira-dúvidas IR 2024: por que meu banco não aparece no programa? Para receber a restituição via Pix, marque essa opção na declaração e os valores serão enviados para a conta vinculada ao CPF do declarante

