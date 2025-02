Sebrae participa de inserção de MEIs em plataforma para atuação em serviços públicos

Nessa terça-feira (11), o governo federal inaugurou a plataforma Contrata + Brasil, que tem como proposta facilitar o acesso dos MEIs (Microempreendedores Individuais) às licitações públicas. A iniciativa foi lançada no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, com participação do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). No painel sobre desenvolvimento sustentável dos municípios, o presidente da instituição, Décio Lima, afirmou que o Sebrae vai fazer o possível para incluir, gerar renda e promover o desenvolvimento dos pequenos negócios.