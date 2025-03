Espelhos das redações do Enem 2024 já estão disponíveis Material está disponível na Página do Participante e permite que os candidatos visualizem seus textos corrigidos Educação|Do R7 15/03/2025 - 08h52 (Atualizado em 15/03/2025 - 08h52 ) twitter

Material está disponível na Página do Participante Marcello Casal jr/Agência Brasil - Arquivo

Os participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 já podem acessar os espelhos da redação — versões digitalizadas dos textos entregues no dia da prova. O material está disponível na Página do Participante e permite que os candidatos visualizem seus textos corrigidos e compreendam os critérios de avaliação.

Chamado de “vista pedagógica”, o espelho da redação não permite recurso ou alteração da nota, mas oferece aos estudantes a oportunidade de analisar seu desempenho com base nas cinco competências exigidas no exame. O material foi divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao MEC (Ministério da Educação).

Além dos candidatos regulares, os chamados “treineiros” — estudantes que prestaram o exame apenas para testar seus conhecimentos — também já podem consultar seus resultados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Critérios de correção da redação

A redação do Enem vale 1.000 pontos, distribuídos em cinco competências avaliadas separadamente, com pontuação máxima de 200 pontos cada:

‌



Competência 1 – Domínio da norma culta da língua portuguesa.

Competência 2 – Compreensão da proposta de redação e aplicação de conhecimentos interdisciplinares dentro do formato dissertativo-argumentativo.

Competência 3 – Capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações para defender um ponto de vista.

Competência 4 – Uso adequado de mecanismos linguísticos para estruturar a argumentação.

Competência 5 – Elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Enem 2024

O Enem 2024 foi realizado nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro domingo, além da redação, os participantes responderam a 45 questões de linguagens (40 de português e 5 de língua estrangeira) e 45 de ciências humanas. O tema da redação desta edição foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Com 4,32 milhões de inscrições — um aumento de 9,95% em relação ao ano anterior — o Enem segue como a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. A nota do exame pode ser utilizada para ingresso em universidades públicas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de possibilitar bolsas de estudo em instituições privadas através do Prouni (Programa Universidade para Todos).

‌



Além disso, os resultados do Enem também são aceitos em processos seletivos de universidades portuguesas que mantêm convênio com o Inep.

‌