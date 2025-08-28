Justiça italiana mantém Carla Zambelli presa e aponta ‘grau máximo’ de risco de fuga Decisão saiu cerca de 24 horas após Zambelli participar de audiência com juízes italianos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília e Natália Martins, da RECORD 28/08/2025 - 10h55 (Atualizado em 28/08/2025 - 11h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça italiana decidiu manter a deputada Carla Zambelli presa, constatando alto risco de fuga.

A avaliação do pedido de extradição, feito pelo STF, está em andamento enquanto Zambelli permanece detida.

A defesa alega que a decisão judicial é injusta e baseada em informações distorcidas, e que ela tem condições de ficar em liberdade com medidas cautelares.

Os advogados planejam recorrer à Corte de Cassação para contestar a manutenção da prisão e buscar a revogação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Carla Zambelli está presa na Itália desde o dia 29 de julho Felipe Rau/Estadão Conteúdo - 15/05/2025

A Justiça da Itália decidiu nesta quinta-feira (28) que a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) permanecerá presa no país europeu. A decisão foi tomada pela Corte de Apelação, que avaliou existir o “grau máximo” de perigo de fuga caso a parlamentar fosse solta.

O resultado saiu cerca de 24 horas após Zambelli participar de audiência com juízes italianos. Durante a análise, foram considerados laudos médicos apresentados pela defesa. Para os magistrados, os documentos confirmam que a deputada tem condições de permanecer detida.

Segundo a decisão, o perito responsável concluiu que a unidade prisional onde Zambelli está oferece atendimento médico adequado, incluindo “administração correta de terapias farmacológicas, monitoramento básico e especializado constante da saúde e aplicação consistente das terapias estabelecidas”.

Extradição em análise

A Justiça italiana avalia o pedido de extradição solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Zambelli foi condenada pela Corte a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e, mais recentemente, recebeu pena de 5 anos e 3 meses por perseguição armada a um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

A deputada deixou o Brasil antes de ser presa. Sua defesa pediu às autoridades italianas que ela aguardasse em liberdade a decisão sobre a extradição, mas o pedido foi negado. Assim, Zambelli seguirá detida até que a Justiça italiana defina se ela será extraditada ou não.

Defesa contesta decisão

Após a decisão da Corte de Apelação de Roma, os advogados de Carla Zambelli divulgaram nota afirmando que a manutenção da prisão preventiva está baseada em “pressupostos equivocados e dissociados da realidade”. A defesa alegou que os juízes ignoraram o real estado clínico da parlamentar e sustentou que a decisão foi tomada “sem qualquer respaldo técnico adequado”.

No texto, os advogados também afirmam que a manutenção da prisão decorre de uma “pressão indevida exercida pelo governo brasileiro, pautada em desinformações e narrativas distorcidas”, e classificaram a decisão como um julgamento “excepcional e transitório”.

A defesa informou ainda que vai recorrer à Corte de Cassação e apresentará um novo pedido de revogação da prisão nos próximos dias. Os advogados destacaram que Zambelli tem residência fixa na Itália, com acompanhamento médico contínuo, e que poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas, como monitoramento eletrônico, em vez da prisão.

“A defesa, tanto no Brasil quanto na Itália, não se curvará diante dessas injustiças e continuará atuando com firmeza para a restauração dos direitos fundamentais de Carla Zambelli”, conclui a nota assinada pelos advogados Fábio Pagnozzi e Pieremilio Sammarco.

Perguntas e Respostas

Qual foi a decisão da Justiça italiana em relação à Carla Zambelli?

A Justiça da Itália decidiu que a deputada licenciada Carla Zambelli permanecerá presa no país. A Corte de Apelação avaliou que existe o “grau máximo” de risco de fuga caso a parlamentar fosse solta.

Quando foi anunciada essa decisão?

A decisão foi anunciada na quinta-feira (28), cerca de 24 horas após Carla Zambelli participar de uma audiência com juízes italianos.

Quais fatores foram considerados na decisão da Justiça?

Durante a análise, foram considerados laudos médicos apresentados pela defesa de Zambelli. Os magistrados concluíram que a deputada tem condições de permanecer detida, pois a unidade prisional oferece atendimento médico adequado.

Qual foi a condenação de Carla Zambelli?

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e, mais recentemente, recebeu pena de 5 anos e 3 meses por perseguição armada a um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições de 2022.

O que a defesa de Zambelli alegou após a decisão da Corte de Apelação?

A defesa de Carla Zambelli afirmou que a manutenção da prisão preventiva está baseada em “pressupostos equivocados e dissociados da realidade”. Eles alegaram que os juízes ignoraram o estado clínico da parlamentar e que a decisão foi tomada sem respaldo técnico adequado.

Quais são os próximos passos da defesa de Carla Zambelli?

A defesa informou que irá recorrer à Corte de Cassação e apresentará um novo pedido de revogação da prisão nos próximos dias. Eles destacaram que Zambelli possui residência fixa na Itália e que poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas, como monitoramento eletrônico.

Como a defesa se posicionou em relação à pressão do governo brasileiro?

A defesa afirmou que a manutenção da prisão decorre de uma “pressão indevida exercida pelo governo brasileiro”, pautada em desinformações e narrativas distorcidas, classificando a decisão como um julgamento “excepcional e transitório”.

