Ministério da Educação da divulga resultado dos pedidos de isenção do Enem nesta segunda Candidatos terão de 26 de maio a 6 de junho para realizarem as inscrições; provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 12/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 02h00 )

Provas objetivas e de redação serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro Gabriel Jabur/Agência Brasil/Arquivo

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e o Ministério da Educação divulgam nesta segunda-feira (12) o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A consulta pode ser feita na Página do Participante. Também nesta segunda, começa o prazo para interposição de recursos, que terão os resultados divulgados em 22 de maio.

Os candidatos terão de 26 de maio a 6 de junho para realizarem as inscrições. As provas objetivas e de redação serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.

Segundo o Ministério da Educação, têm direito à gratuidade os candidatos que se enquadram nos seguintes perfis:

Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025);

em escola pública (em 2025); Participantes do programa Pé-de-Meia ;

; Pessoas que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas;

ou como em escolas privadas; Inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), com renda familiar mensal de até três salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo

📝Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o Enem consolidou-se como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de programas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).

Tanto instituições públicas quanto privadas utilizam as notas do Enem para selecionar estudantes, seja como critério único ou complementar em seus processos seletivos. Os resultados também são utilizados como referência para concessão de auxílios governamentais, como os oferecidos pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Além disso, os resultados individuais do Enem podem ser aproveitados por instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep. Esses acordos facilitam o acesso de estudantes brasileiros ao ensino superior em Portugal, utilizando as notas do exame como critério de seleção.

