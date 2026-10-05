Lucas Ribeiro (PP) é reeleito governador da Paraíba Governador em exercício, candidato vence a disputa no 1º turno com 64,30% dos votos válidos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lucas Ribeiro (PP) foi reeleito governador da Paraíba no primeiro turno, após assumir o cargo em abril como vice de João Azevêdo.

Ribeiro, natural de João Pessoa, iniciou sua carreira política como vereador em Campina Grande e foi secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Nas eleições de 2020, foi eleito vice-prefeito de Campina Grande e, posteriormente, vice-governador da Paraíba, ao lado de João Azevêdo.

Lígia Feliciano (União) foi eleita vice-governadora na chapa de Lucas Ribeiro; ela já havia ocupado o cargo em chapas anteriores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lucas Ribeiro assumiu o cargo de governador em abril após renúncia de João Azevêdo Reprodução/Instagram/@lucasribeiropb

Lucas Ribeiro (PP) foi eleito neste domingo (4) governador da Paraíba. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o candidato obteve 64,30% dos votos válidos, definindo a eleição ainda no primeiro turno.

Ele assumiu o cargo em abril deste ano após a renúncia de João Azevêdo, que entrou na disputa pelo Senado.

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Quem é Lucas Ribeiro (PP)

Natural de João Pessoa (PB), Lucas Ribeiro Novais de Araújo, 37 anos, é o atual governador do estado. Assumiu o cargo na condição de vice de João Azevêdo (PSB), que renunciou para concorrer a uma vaga no Senado.

Ribeiro é formado em direito pelo Centro Universitário Unifacisa. Iniciou a carreira política em 2016, quando foi eleito vereador em Campina Grande. Em 2019, assumiu o cargo de secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do município.

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Nas eleições de 2020, foi eleito vice-prefeito na chapa de Bruno Cunha Lima (União). Dois anos depois, deixou a gestão municipal para concorrer ao governo do estado como vice de João Azevêdo. Foram eleitos no segundo turno, com 52,5% dos votos.

Vice-governadora

Lígia Feliciano (União), de 69 anos, foi eleita vice-governadora na chapa de Lucas Ribeiro. Médica e empresária, foi eleita vice-governadora da Paraíba, em 2014, na chapa de Ricardo Coutinho.

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Em 2018, quatro anos após a primeira eleição, Lígia voltou a ocupar o cargo de vice-governadora, desta vez integrando a chapa de João Azevêdo. Em 2023, seguiu para o Governo Federal e assumiu função ligada à política de segurança alimentar e nutricional, ao combate à fome e à distribuição de alimentos.

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