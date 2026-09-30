Soyara Almeida relembra meme de ‘rainha da CLT’ e fala sobre nova fase: ‘Comunicação é propósito de vida’ Em entrevista ao R7, a jornalista falou sobre evolução na carreira e deu detalhes sobre sua participação no Balanço Geral Pará

Soyara Almeida integrou o elenco do Balanço Geral Pará na RECORD Belém Divulgação/RECORD

A jornalista e apresentadora Soyara Almeida vive uma nova fase na carreira. Depois de construir sua trajetória em Caxias, no interior do Maranhão, a profissional deixou a terra natal para encarar um novo desafio na RECORD Belém, no Pará. A mudança trouxe novos projetos, uma rotina mais intensa e também a oportunidade de conquistar um público ainda maior.

A repercussão nacional veio de forma inesperada. Um vídeo publicado nas redes sociais, em que Soyara aparecia durante uma reportagem e apresentando o programa no estúdio ao mesmo tempo, viralizou e foi compartilhado por páginas de diversas regiões do país. O jeito espontâneo da jornalista fez com que ela ganhasse o apelido de “rainha da CLT”, justamente pela identificação do público com a profissional que estava, ao mesmo tempo, em diferentes funções.

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Em Belém, Soyara também assumiu novos desafios. Entre eles está a participação na Van do Balanço, quadro do Balanço Geral Pará que leva informação, brincadeiras, música e interação com o público para diferentes pontos da cidade. Além disso, ela se prepara para participar de uma série exclusiva sobre lendas urbanas da região.

Longe das câmeras, Soyara mantém a mesma personalidade que conquistou o público. Em entrevista ao R7 durante uma visita à sede da RECORD, em São Paulo, a jornalista fala sobre a saudade da família, a adaptação à nova cidade, os planos para a carreira, a relação com os seguidores e a importância de preservar a autenticidade em um meio no qual, segundo ela, comunicação também é propósito de vida.

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Veja, a seguir, a entrevista na íntegra:

R7 Entrevista - Do interior do Maranhão, você ficou conhecida por todo o Brasil com um meme que acabou mostrando o quanto o jornalista trabalha. Você imaginava que ganharia essa projeção nacional?

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Soyara Almeida - Nunca! Inclusive, isso foi algo que eu sempre fazia. Era algo natural. Reportei lá, gravei a tela e pensei: “Acho que isso aqui vai ser legal para a internet”. Peguei eu, “Soso” e a Soyara, apresentadora. Postei na minha rede social na segunda-feira e eu não esperava essa repercussão. Explodiu, páginas do país inteiro repostando: “a rainha da CLT”. Porque o brasileiro se identificou, a gente faz tudo! E por isso que as pessoas tornaram esse vídeo tão viral, por causa de identificação. Foi o “tô lá, tô aqui”, e assim a gente segue. Estava no Maranhão, estou em Belém e hoje [no dia da entrevista] em São Paulo.

Soyara compartilhou bastidores do Acerte ou Caia! em sua visita à RECORD em São Paulo Reprodução/Instagram

R7 - Como foi para você sair do Maranhão para assumir um novo desafio na RECORD Belém?

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Soyara Almeida - É um sonho. Eu nunca imaginei que estaria aqui hoje, mas, no ano passado, uma pessoa chegou para mim e me disse: “Caxias é muito pequena para você. Deus vai te tirar da sua terra e levar para um lugar bem grande”. Hoje eu sei que Belém é esse lugar grande. Eu conheci São Paulo, que é um lugar ainda maior. Já recebi uma ligação e um convite para São Paulo, mas eu não vou, não. Eu acho enorme. É muito diferente sair do interior para São Paulo.

“Em Belém, eu me senti mais familiarizada, é mais pertinho do meu Maranhão, e eu sou muito apegada à família. Mas eu estou vivendo um sonho em estar conhecendo tudo isso aqui, eu nunca imaginei e realmente é muito gratificante” (Soyara Almeida)

R7 - A mudança também significou deixar a sua cidade natal e morar longe da família. Como tem sido essa adaptação?

Soyara Almeida - Foi muito, muito difícil. Eu cheguei em Belém me perguntando: “O que eu estou fazendo aqui?”. Porque eu sempre fui muito apegada à família, e o meu filho ficou no Maranhão e só vai vir em dezembro. Então, o que me fez tomar essa decisão, nem eu sei explicar. Aí eu fui chegando em Belém, fui me adaptando, chorando, já perdi as contas de quantas vezes eu chorei com saudade da minha família.

“O que eu posso dizer é que estou vivendo um propósito, porque comunicação não é só informar, comunicação é propósito de vida” (Soyara Almeida)

R7 - Você também se destacou pelo humor. Tem algo diferente que está preparando no Balanço Geral Pará que tem a sua cara?

Soyara Almeida - Quando me convidaram, já me apresentaram um projeto, que foi a Van do Balanço . De segunda a quinta, eu estou nas comunidades fazendo brincadeira com a criançada, ou mostrando mesmo a informação, alguma denúncia, seguindo a pauta da comunidade. Na sexta-feira, eu vou com a Van do Balanço. A gente fica em um ponto da cidade, escolhido pela própria RECORD Belém, instala os equipamentos e faz brincadeiras, música, concursos valendo prêmios, fazendo essa interação ao vivo com o Rene Marcelo, o apresentador do Balanço Geral Pará. Aí ele está lá falando de um homicídio e, opa, vamos para a Van do Balanço, para dar aquela equilibrada. Aí já entra a “Soso”, com mais humor, uma coisa mais leve.

Soyara comanda a Van do Balanço Geral na programação da RECORD Belém Divulgação/RECORD

R7 - Tem mais algum projeto que você possa dar um spoiler?

Soyara Almeida - Nós estamos preparando para o Balanço Geral Pará uma série de lendas urbanas, na qual eu, além de repórter e apresentadora, vou ser atriz. A gente vai explorar as principais lendas urbanas e vai ser uma série exclusiva.

R7 - Quais foram as suas primeiras impressões sobre a dinâmica na RECORD Belém?

Soyara Almeida - A dinâmica é maravilhosa. Estou acostumada com a redação misturada com a edição, tudo junto, porque no interior é tudo junto, tudo pequeno, e quando eu cheguei aqui é outra coisa, tem diretor para isso, diretor para aquilo, então eu me senti perdida, mas já estou me adaptando com a rotina. É uma dinâmica que quem trabalha com a comunicação sabe que não é uma coisa fácil, e eu estou vivendo essa adrenalina e gostando demais.

R7 - Como você está equilibrando a expectativa de estrear com a bagagem de anos de carreira no jornalismo?

Soyara Almeida - Em toda estreia, eu fico com aquele friozinho na barriga. Eu realmente tremi na base, mas depois que começa, vai. Estou lidando muito bem após a estreia e, a cada programa, a cada entrada ao vivo, eu vou ficando mais familiarizada.

R7 - Qual marca pessoal você pretende deixar nos telejornais da RECORD?

Soyara Almeida - O sorriso. Eu acho que o sorriso da Soyara Almeida conquistou o Brasil, e eu quero manter essa autenticidade, manter essa energia, que o brasileiro ama. A marca que eu quero deixar é da repórter autêntica, que é uma coisa que eu sou, verdadeira. Eu não tenho um personagem. Eu quero que as pessoas olhem e, quando me conhecerem pessoalmente, descubram que eu sou mesmo essa pessoa sorridente, que levo a minha história para onde eu for.

“Essa marca que eu quero deixar, de autenticidade, manter a sua essência e dar o seu melhor” (Soyara Almeida)

R7 - Como tem sido a relação com o público desde a repercussão do seu meme na internet?

Soyara Almeida - Eu tento dar conta nas redes sociais. Sem mentira nenhuma, a caixinha está bombando de mensagens, então eu tento responder todo mundo, mas não consigo. Eu não tenho assessoria, ninguém pega a minha rede social para responder, sou eu mesma, então tem que ter bastante paciência. Mas a minha relação com o público é de muito carinho, respeito.

“As pessoas me mandam mensagem do país inteiro, dizendo que me acompanham, que me admiram, estudantes de comunicação falam que se inspiram em mim, então isso não tem preço. E sempre que eu posso, eu respondo todo mundo” (Soyara Almeida)

R7 - Além de jornalista, você também é mentora de oratória e palestrante. Como surgiram essas outras duas profissões?

Soyara Almeida - Eu fui chamada por uma escola para ministrar uma palestra sobre oratória, justamente por trabalhar com a comunicação, e eu falei: “Eu nunca fiz isso, mas eu posso dar uma lida”. Quando eu fui estudar sobre oratória, eu descobri que muitas das técnicas eram o que eu vivenciava. Então eu montei o meu próprio curso, e deu super certo. Até hoje, consigo ministrar para algumas turmas em várias escolas.

R7 - Quem é a Soyara Almeida quando as câmeras estão desligadas?

Soyara Almeida - Não existe uma Soyara por trás das câmeras. A Soyara dos bastidores, e a minha equipe pode provar, é a mesma da frente das câmeras, sorridente, que se alguém estender o braço, estou lá abraçando. Eu não vejo duas pessoas diferentes, eu vejo uma só trabalhando e fazendo a comunicação como um propósito.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert