Fraude no INSS: pedidos de devolução de valores ultrapassam 1,6 milhão Ao todo, 41 entidades foram notificadas e têm 15 dias para apresentar comprovação da autorização ou pagar os valores devidos Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 18h01 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h25 )

Sistema está aberto para pedidos de reembolso desde semana passada Joédson Alves/Agência Brasil - 9.5.2025

Os pedidos de devolução de valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) chegaram a 1.635.536 nesta segunda-feira (19). O órgão informou que as solicitações dizem respeito aos beneficiários que não reconheceram abatimentos de mensalidades associativas, como associações e sindicatos. O número é referente aos pedidos feitos até às 17h desta segunda. Ao todo, 41 entidades foram notificadas e, a partir de agora, têm 15 dias para apresentar a documentação que comprove a autorização do beneficiário ou pagar os valores descontados indevidamente.

Ainda segundo o INSS, 31.972 aposentados e pensionistas informaram que os descontos feitos foram autorizados por eles.

Para verificar se o desconto associativo identificado no benefício foi autorizado, basta acessar o aplicativo Meu INSS, informar CPF e senha e clicar no serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”.

Será exibido o nome da entidade e, também, as opções para que o usuário informe se autorizou ou não o débito. Caso o aposentado ou pensionista não reconheça o desconto, aparecerá a mensagem informando que o pedido foi realizado com sucesso.

Pagamento

Ainda segundo o INSS, após os 15 dias de prazo para comprovação da contratação do serviço, a entidade que não apresentar os documentos exigidos deverá providenciar o ressarcimento por meio de uma GRU específica. Após o recebimento do valor, o INSS fará o depósito diretamente na conta bancária vinculada ao benefício.

Se a associação comprovar a autorização do desconto, o beneficiário será informado e poderá, se desejar, apresentar nova contestação.

Caso a entidade não efetue o ressarcimento nem comprove a regularidade dos descontos, o caso será encaminhado à AGU (Advocacia-Geral da União), que adotará as medidas legais cabíveis.

Alerta de golpe

O INSS não realiza ligações nem envia SMS para informar sobre reembolsos. O contato oficial com os beneficiários será feito exclusivamente por meio de notificações no aplicativo Meu INSS. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem ligar para a central de atendimento pelo número 135.

