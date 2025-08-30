Acidificação dos oceanos fragiliza dentes de tubarões e ameaça caça; entenda condição Acidificação dos oceanos é causada principalmente pela absorção de dióxido de carbono produzido pelo ser humano Internacional|Do R7 29/08/2025 - 21h55 (Atualizado em 29/08/2025 - 21h55 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A acidificação dos oceanos está fragilizando os dentes de tubarões, afetando sua capacidade de caça e alimentação.

Estudo mostrou que dentes em águas ácidas apresentaram rachaduras e corrosão acentuada.

A substituição constante de dentes pelos tubarões pode não ser suficiente para contrabalançar os danos causados pela acidez.

A acidificação é impulsionada pela absorção de dióxido de carbono, com previsão de queda do pH médio dos oceanos até 2300. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Substituição de dentes danificados exigiria mais energia em águas ácidas, diz estudo Divulgação/Steffen Köhler

A acidificação crescente dos oceanos está enfraquecendo dentes de tubarões, tornando-os mais frágeis e comprometendo a capacidade de caça e alimentação, segundo estudo publicado na revista Frontiers in Marine Science.

Pesquisadores analisaram dentes de tubarão-de-pontas-negras-do-recife coletados em aquários e os expuseram a diferentes níveis de pH por oito semanas. Dentes submetidos à água mais ácida apresentaram rachaduras e buracos. “Observamos danos visíveis na superfície, aumento da corrosão das raízes e deterioração da estrutura”, afirmou Sebastian Fraune, um dos autores do estudo.

Embora tubarões substituam constantemente dentes desgastados, essa reposição pode não ser suficiente para protegê-los dos efeitos da acidificação, sugerem os pesquisadores. “Dentes de tubarões são armas muito desenvolvidas, projetadas para cortar carne, não para resistir à acidez do oceano”, disse Maximiliam Baum, pesquisador da Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf.

O estudo aponta que, mesmo em tubarões vivos, a remineralização ou substituição de dentes danificados exigiria mais energia em águas ácidas. Pequenas quedas de pH podem ter efeitos cumulativos, principalmente em espécies que substituem dentes lentamente.

A acidificação dos oceanos é causada principalmente pela absorção de dióxido de carbono produzido pelo ser humano. Hoje, o pH médio dos oceanos é 8,1 e deve cair para 7,3 até 2300, tornando a água quase dez vezes mais ácida.

“É um lembrete de que os efeitos das mudanças climáticas se propagam por toda a cadeia alimentar e pelos ecossistemas”, concluiu Baum.

