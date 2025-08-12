Neymarraia? Arraia 'dribla' tubarão e consegue fugir do predador; assista
Banhista registrou o olé impressionante da arraia, que escapou por muito pouco, em Cape York, na Austrália
Viralizou nos últimos dias um vídeo de uma arraia nadando em alta velocidade para fugir de um tubarão e driblando o animal com um salto, a fim de conseguir se distanciar do predador.
Com agilidade, o peixe se escondeu debaixo do casco de um barco ao lado até que o tubarão desistisse; o vídeo foi gravado por banhistas em Cape York, na Austrália.
Segundo biólogos, apesar de não se ter muitos registros, as intrigas e duelos entre os tubarões e arraias não são incomuns.
