Neymarraia? Arraia 'dribla' tubarão e consegue fugir do predador; assista

Viralizou nos últimos dias um vídeo de uma arraia nadando em alta velocidade para fugir de um tubarão e driblando o animal com um salto, a fim de conseguir se distanciar do predador.



Com agilidade, o peixe se escondeu debaixo do casco de um barco ao lado até que o tubarão desistisse; o vídeo foi gravado por banhistas em Cape York, na Austrália .



Segundo biólogos, apesar de não se ter muitos registros, as intrigas e duelos entre os tubarões e arraias não são incomuns.