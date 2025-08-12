Logo R7.com
Neymarraia? Arraia 'dribla' tubarão e consegue fugir do predador; assista

Banhista registrou o olé impressionante da arraia, que escapou por muito pouco, em Cape York, na Austrália

News das 19h|Do R7

Viralizou nos últimos dias um vídeo de uma arraia nadando em alta velocidade para fugir de um tubarão e driblando o animal com um salto, a fim de conseguir se distanciar do predador.

Com agilidade, o peixe se escondeu debaixo do casco de um barco ao lado até que o tubarão desistisse; o vídeo foi gravado por banhistas em Cape York, na Austrália.

Segundo biólogos, apesar de não se ter muitos registros, as intrigas e duelos entre os tubarões e arraias não são incomuns.

