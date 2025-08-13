Americana encontra diamante de 2,3 quilates em parque e quer usá-lo em anel de noivado
Pedra foi nomeada Diamante Fox-Ballou, em referência ao sobrenome dela e do parceiro
A americana Micherre Fox encontrou um diamante branco de 2,3 quilates no Parque Estadual Crater of Diamonds, no Arkansas, e pretende usá-lo no próprio anel de noivado. A descoberta ocorreu no último dia de uma estadia de três semanas na reserva, conhecida por permitir que visitantes procurem pedras preciosas em sua fonte vulcânica original.
Micherre, de 31 anos, decidiu iniciar a busca após concluir a pós-graduação e tirar férias. Ela conta que pesquisou lugares no mundo onde seria possível encontrar diamantes e descobriu que a única opção aberta ao público ficava a poucas horas de onde morava.
Durante os 21 dias no parque, passou a maior parte do tempo peneirando a terra. Em 29 de julho, quando deixaria o local, notou algo brilhante no chão. Pensou ser uma teia de aranha, mas ao cutucar com a bota percebeu que o brilho continuava. No Centro de Descoberta de Diamantes do parque, confirmou que se tratava de um diamante branco do tamanho de um dente canino humano.
A pedra foi nomeada Diamante Fox-Ballou, em referência ao sobrenome dela e do parceiro. Questionada sobre a possibilidade de venda, Micherre disse que o valor simbólico da descoberta é maior do que o retorno financeiro.
O Crater of Diamonds registrou mais de 366 diamantes encontrados em 2025, sendo 11 com peso superior a 1 quilate. O parque mantém a política de que quem encontra fica com a pedra.
