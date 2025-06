Segundo maior diamante do Brasil, avaliado em R$ 16 milhões, é encontrado em MG

O segundo maior diamante do Brasil — avaliado em R$ 16 milhões — foi encontrado por uma empresa de mineração, em Coromandel, na região do alto Paranaíba, em Minas Gerais . Essa é a segunda maior pedra preciosa já encontrada no país. A primeira também foi achada na mesma cidade mineira.



Uma engenheira de mineração foi a responsável por analisar e confirmar que se tratava, de fato, de um diamante. A informação é de que a pedra já foi vendida, mas o valor exato não foi divulgado.